Tienvarsipommi räjäytti turistibussin Egyptissä lähellä Gizan pyramideja, ainakin kaksi kuollut ja kymmenen loukkaantunut

Tienvarsipommi räjäytti turistibussin Egyptissä lähellä Gizan pyramideja, ainakin kaksi kuollut ja kymmenen lo

Egyptissä

Sisäministeriön

on tapahtunut räjähdys turistibussissa lähellä Gizan pyramideja, uutistoimistot kertovat.Sisäministeriön mukaan turistibussi ajoi perjantai-iltana tienvarsipommiin Gizan pyramidien läheisyydessä Egyptin pääkaupungissa Kairossa. Räjähdys tappoi ainakin kaksi vietnamilaista turistia, kertoo uutistoimisto Reuters. Lisäksi ainakin kymmenen ihmistä loukkaantui pommi-iskussa.tiedotteen mukaan bussissa oli 12 vietnamilaista turistia, kun muurin vierustalle asetettu tienvarsipommi räjähti sen läheisyydessä noin kello 18.15 paikallista aikaa. Bussissa oli lisäksi egyptiläinen kuljettaja sekä turistiopas, jotka molemmat loukkaantuivat räjähdyksessä.Egyptin hallitus on sotinut vuosien ajan jihadistijärjestö Isisiin kytköksissä olevaa Siinain provinssi -nimistä ääriryhmää vastaan Siinain niemimaalla. Ryhmä on tehnyt pommi-iskuja lähinnä Egyptin turvallisuusjoukkoja vastaan. Viime vuosina iskut turisteja vastaan ovat olleet harvinaisia Egyptissä.Turismi on yksi Egyptin talouden tärkeimmistä tukipilareista.