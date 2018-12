Ulkomaat

Putinin mukaan rap-musiikkia pitää vain ”ohjata” – Pidätyksestä noussut kohu kertoo kahdesta nyky-Venäjän isos

Venäjällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Räpin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

uusivuosi on vuoden tärkein juhla, joten television ykköskanavan uudenvuodenshow on vuoden katsotuimpia ohjelmia.Tänä vuonna ohjelmassa esiintyy myös räppäreitä.Tieto oli uutinen, kun kanavan johtaja Konstantin Ernst https://www.hs.fi/haku/?query=konstantin+ernst kertoi siitä https://ria.ru/20181208/1547644016.html?fbclid=IwAR23z5c2m_YQ6m0ZMYqJ7hlFLY5hvW1w16kSY5jzJJHP1mJy8siO7cA1Ih8 . Niin isoksi asiaksi rap-musiikki nousi Venäjällä loppuvuodesta.suosio on ollut huomattava ilmiö Venäjällä jo ainakin 10 vuotta.Virallisessa julkisuudessa sitä ei kuitenkaan ole kovin paljon kuultu, vaikka suosittu räppäri Basta https://www.hs.fi/haku/?query=basta onkin toiminut ykköskanavan Golos-ohjelman eli Voicen venäläisversion tähtivalmentajana. Venäjällä räppi on eristetty klubeille, keikkapaikoille ja internetiin.Siellä se kasvoi, Youtubessa monien venäläisräppäreiden videoita on katsottu miljoonia kertoja. Siitä on tullut nuorisolle tärkeä kanava purkaa turhautumistaan Venäjän poliittiseen järjestelmään ja talouden heikkoihin näkymiin.syksynä tilanne muuttui.Marraskuun lopulla räppäri Husky https://www.hs.fi/haku/?query=husky otettiin Krasnodarissa kiinni ja vangittiin 12 päiväksi ”huliganismista”. Virallinen syy oli se, että Husky oli esiintynyt ympärilleen kerääntyneille faneille ulkona auton katolla.Ulos oli siirrytty, kun keikkapaikkana toimineelta klubilta olivat sähköt katkenneet tai katkaistu. Alkuperäinen keikkapaikka oli jo perunut esiintymisen, kun viranomaiset olivat varoittaneet sitä.Tieto Huskyn vangitsemisesta levisi nopeasti. Sitä pidettiin tuoreimpana esimerkkinä taiteilijoiden sensuroinnin voimistumisesta. Käsitys vain vahvistui, kun selvisi, että maakunnissa oli kielletty useita keikkoja ja turvallisuuspalvelu FSB häirinnyt räppäreitä muutenkin.Moskovaan alettiin puuhata tukikonserttia.Sitten pääpropagandistiksikin kutsuttu televisiotoimittaja Dmitri Kiseljov https://www.hs.fi/haku/?query=dmitri+kiseljov puolusti ohjelmassaan räppiä, ainakin isänmaallista sellaista. Husky vapautettiin yllättäen tukikonsertin alla, julkisuuteen vuodettujen väitteiden mukaan presidentinhallinnon puututtua asiaan. Viranomaiset alkoivat lykätä syytä pidätyksestä toisilleen, ja lopuksi presidentti Vladimir Putinkin https://www.hs.fi/haku/?query=vladimir+putinkin sanoi, että räppiä pitää vain ”ohjata”.

Vihreä

Nykyisin

Ilmeisesti

Birger