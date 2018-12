Uusi vuosi räjähtää käyntiin jättimäisin ilotulituksin ympäri maailmaa – Suora lähetys Uudesta-Seelannista alkaa noin kello 12.50 alkaen

Ulkomaat

Uusi vuosi räjähtää käyntiin jättimäisin ilotulituksin ympäri maailmaa – Suora lähetys Uudesta-Seelannista alk

Vuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy