Poliisin terrorismiyksikkö tutkii puukotuksia Manchesterissa – Epäilty mies pidätettiin murhan yrityksestä

Britannian

Poliisi

terrorisminvastainen poliisiyksikkö tutkii Manchesterin Victoria-asemalla uudenvuodenaattona tehtyjä puukotuksia, joissa loukkaantui kolme ihmistä, kertoi suur-Manchesterin poliisi. Yksi loukkaantuneista on poliisi.Poliisin mukaan tiedustelutiedot eivät kuitenkaan viittaa laajempaan uhkaan.”Tulette näkemään enemmän poliiseja asemalla ja sen ympäristössä aamun kuluessa, mutta tämä ei johdu mistään lisääntyneestä uhkasta”, kertoo suur-Manchesterin poliisi tiedotteessaan.on ottanut kiinni miehen epäiltynä murhan yrityksestä.Loukkaantuneet siviilit ovat yli 50-vuotiaat mies ja nainen. Poliisin mukaan heidän vammansa olivat vakavat, mutta eivät hengenvaaralliset. Loukkaantunut poliisi on yli 30-vuotias mies. Hän on poliisin mukaan jo päässyt pois sairaalasta.