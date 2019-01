Ulkomaat

Saksa tunnustaa tästä päivästä lähtien ensimmäisenä Manner-Euroopan maana kolmannen sukupuolen

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lainmuutoksen

Saksa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Intersukupuolisilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy