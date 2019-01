Ulkomaat

Venäjällä räjähtäneen kerrostalon raunioista löytynyt jo 14 kuollutta

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Magnitogorskissa

maanantaisessa kerrostalon räjähdyksessä on vahvistettu kuolleen 14 ihmistä, kertoivat paikalliset viranomaiset keskiviikkona. Raunioissa etsinnät jatkuvat. Edelleen 27 ihmistä on kateissa, kertoi paikallinen kuvernöörin toimisto.Raunioista on pelastettu viisi ihmistä. Yksi heistä on vauva.Uralilla noin 1700 kilometrin päässä Moskovasta tapahtuneen räjähdyksen syyksi epäillään kaasuvuotoa. Neuvostoliiton aikana rakennetussa korkeassa kerrostalossa asui noin 1 100 ihmistä.Etsintöjä raunioissa on vaikeuttanut sortumavaara. Alueella on myös reilusti toistakymmentä astetta pakkasta.