Kun humalainen ottaa sinut kyytiin, olet kotoutunut Belgiaan

, sitruunalla maustettu vahva alkoholi kruunaa hyvän aterian brysseliläisessä raitiovaunussa. Uudessa kotikaupungissa voi tehdä kaikkea kiinnostavaa, kuten ajella raitiovaunulla ja syödä samalla seitsemän ruokalajin illallisen.Vieressä on kuusikymppinen belgialaispariskunta, joka juhlii vaimon syntymäpäivää. Mies pitää kuohuviinistä, oluesta, viinistä ja juo vielä eau-de-vien. Mies harrastaa moottoripyöräilyä, välipalaksi saamme olutesitelmän. Työssä käyviä perusbelgialaisia.Illallisen lopuksi hyppäämme humalaisen miehen kyytiin.ja Belgiassa rattijuopumuksen raja on 0,5 promillen alkoholipitoisuus veressä. Molemmissa maissa rattijuopumuksesta määrätään sakkoja ja ajokieltoa. Korttinsa voi menettää jopa vuosiksi, autoon voidaan asettaa alkolukko ja pahimmillaan alkoholin vaikutuksen alaisena voi joutua vakavaan onnettomuuteen: tappaa jonkun tai kuolla itse.Suomessa humalaista kyytitarjousta ei olisi todennäköisesti tullut. Toki Suomessa ajetaan humalassa, mutta se ei ole sosiaalisesti hyväksyttyä. Tilastoissa näkyy, että Suomi, Ruotsi ja Viro ovat erityisen tiukkoja suhtautumisessaan autoiluun sen jälkeen kun on juonut alkoholia. Merkittävä osa ei halua juoda lainkaan, vaikka promilleraja ei ole nolla.Belgiassa valtaosa ihmisistä sen sijaan hyväksyy jossain määrin alkoholin ja autoilun yhdistämisen. Kun suomalaisilla verkkosivuilla puhutaan ensimmäisessä lauseessa törkeästä rattijuopumuksesta (alkoholipitoisuus vähintään 1,2 promillea), Belgiassa sivustot kertovat seikkaperäisesti, mitä mahtuu nollan ja puolen promillen väliin. Esimerkiksi kaksi lasia olutta tai viiniä, riippuen ruumiinrakenteesta tai sukupuolesta.autoilee varmaotteisesti läpi Brysselin keskustan. Pariskunta ei pahoittele eikä mainitse miehen humalatilaa mitenkään. He asuvat maalaiskylässä kaupungin ulkopuolella, eikä julkisia kulkuneuvoja juuri ole. Me olemme kyydissä, koska meillä on kiire hakea lapsi hoidosta. Tyhmää, sillä riski on suuri, että jotain sattuisi. Toisaalta, voiko sanoa kotoutuneensa, jos tätäkään ei ole kokenut?Belgia on yrittänyt aika ajoin ryhtiliikettä humala-autoilun vähentämiseksi. Valistusta ja poliisin näkyvyyttä on lisätty. Aina välillä pohditaan, pitäisikö promilleraja laskea nuorille nollaan. Kyse ei lopulta ole tarkastusten määrästä vaan ihmisten asenteesta: kiinnijäämistä ei pelätä yhtä paljon kuin Pohjoismaissa eikä kaverit paheksu, jos rattiin hyppää.on myös onnistuttu: alkoholiin liittyvien liikennekuolemien määrä on puolittunut kymmenessä vuodessa. Loukkaantuneitakin on 40 prosenttia vähemmän, kertoo Liikenneturva. Vuonna 2017 rattijuopumukseen liittyviä liikennekuolemia oli hieman yli 50.Belgiassa samanlaista laskua ei ole ollut. Liikenteessä kuolee vuosittain noin 200 ihmistä. Suurin syy on ylinopeus, toiseksi tulee alkoholi.Mikäli belgialaiskuskimme olisi jäänyt kiinni, hänelle olisi seurannut pienimmillään muutaman tunnin ajokielto ja muutaman sadan euron sakot. Se ei olisi esimerkiksi estänyt häntä autoilemasta työmatkojaan. Suomessa rangaistuslinja on tiukempi, mikä saattaa osaltaan estää rattijuoppoutta. Kun pienestäkin promillerajan ylityksestä on vakavia seurauksia, ei tee mieli testata, kuinka paljon voi ottaa.Kotoutumista on, että pidän nyt kaikkia kuskeja varsinkin ilta-aikaan potentiaalisina rattijuoppoina. Vihreän jalankulkuvalon edessä tarkastan aina, ettei joku vain kaahaa päälle. Valitettavan usein tämä on kannattanut.