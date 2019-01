Pohjois-Norjassa kadonneista suomalaisista on löytynyt vain mahdolliset laskettelujäljet – Lumen alla pystyy hengittämään noin 15 minuuttia, ellei ole jäänyt ilmataskuun

Ulkomaat

Pohjois-Norjassa kadonneista suomalaisista on löytynyt vain mahdolliset laskettelujäljet – Lumen alla pystyy h

Lumivyöryn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muittarin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa