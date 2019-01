Ulkomaat

Trump: Neuvostoliitto ”oli oikeassa” miehittäessään Afganistanin

Yhdysvaltain

Trumpin

Trumpin

https://www.thedailybeast.com/trump-offers-questionable-history-lesson-on-the-soviet-union

http://nymag.com/intelligencer/2019/01/trump-defends-soviet-invasion-of-afghanistan-for-some-reason.html

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/01/trump-just-endorsed-ussrs-invasion-afghanistan/579361/

Neuvostoliiton

Trump

Intian