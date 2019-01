Ulkomaat

Tutkijat yrittivät torjua norsunluu­kauppaa Kambodžassa – löysivät markkinoilta mammutin luusta tehtyjä helyjä

Laitonta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mammutit

Kambodžasta

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005934135.html