Ulkomaat

”EU:sta on tullut mystinen synti­pukki” – HS kysyi lukijoilta, onko EU tylsä vai ei

Bryssel

Kolmisenkymmentä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haastoin

Useille

EU:n

Suomi

HS kysyi suomalaisilta EU:sta ja eurovaaleista

1. Mitä sinulle tulee ensimmäiseksi mieleen sanoista ”Euroopan unioni”?

2. Onko EU vaikuttanut jollain tapaa sinun elämääsi?

3. Toukokuussa järjestetään europarlamenttivaalit. Aiotko äänestää? Miksi?