”Luulimme, että ensimmäisenä hengen joltain veisi tuo viereinen vuori” – HS:n reportaasi lumivyöryn hautaamien suomalaisten etsinnöistä Tamokdalenissa

Ulkomaat

”Luulimme, että ensimmäisenä hengen joltain veisi tuo viereinen vuori” – HS:n reportaasi lumivyöryn hautaamien

Tamokdalen

Vaalea

Perjantaina

Tunnin

Harrastuksen

On todennäköistä,

Vielä

Vuorilla

HS seurasi

helikopteri hipoo vuorenrinnettä Pohjois-Norjan Tamokdalenissa ja näyttää kovin pieneltä suhteessa ympärillä avautuvan lumilaakson laveuteen.Kopteri pysyttelee lähellä lunta. Punainen valo loistaa kaamoksen hämärässä.On perjantai-iltapäivä, ja käynnissä on neljän nuoren aikuisen etsintä. Kolme suomalaista miestä ja yksi ruotsalainen nainen katosivat tälle vuorelle keskiviikkona.Vapaalaskua harrastamaan lähteneestä viiden hengen ryhmästä palasi vain yksi.sää salli viimein etsintälennot. Kopteri jää kiertelemään loivempaa osuutta, joka sijaitsee 1 400 metriä korkean Blåbærfjelletin ylimmän jyrkänteen alapuolella noin tuhannessa metrissä. Keskiviikkoiltapäivänä juuri tuon alueen yli pyyhki satoja metrejä pitkä lumivyöry.Helikopteri tulee pian takaisin. Lumisella pysäköintialueella käydään neuvottelu tiiviissä toppapukujen ryppäässä.Sitten on armeijan kopterin vuoro nousta ilmaan ankaran paukkeen saattelemana. Lumi ja jää sinkoutuvat vasten ympärillä seisovien poliisien ja toimittajien kasvoja.Vapaalaskijoiden suosimaan kauniiseen laaksoon on saapunut runsaasti mediaa Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Moni norjalaistoimittaja käy kohteliaasti kysymässä, miltä tämä suomalaisista tuntuu.päästä poliisi kertoo tiedon, jota on osattu odottaa ja pelätä: nelikko jäi keskiviikkona suuren lumivyöryn alle, eikä yhdenkään odoteta olevan hengissä.Tehtävän luonne on päätetty muuttaa pelastustehtävästä oletettavasti kuolleiden etsinnäksi.Ambulanssihelikopterin roikottama vastaanotin oli saanut vahvan signaalin kahdesta eri lumivyörypiipparista, jotka sijaitsivat lähellä toisiaan lumen alla. Kyseessä on retkellä ylle puettava lähetin, jonka tarkoitus on nimenomaan helpottaa etsintöjä lumivyöryn sattuessa.Aikaa on kuitenkin kulunut paljon.”Vyöry oli niin suuri ja lumi niin raskasta, ettei ole mahdollista, että joku olisi selvinnyt siellä kaksi vuorokautta”, sanoi Tromssan poliisimestari Astrid Nilsen https://www.hs.fi/haku/?query=astrid+nilsen tiedotustilaisuudessa.Seuraavaksi edessä on kaivamista. Sitä ei kuitenkaan päästy perjantai-iltana aloittamaan heti, koska sää huononi. Vuorella on yhä niin suuri lumivyöryvaara, että etsijöitä voidaan viedä paikalle vain helikopterilla – eikä helikopterilla voi huonon kelin vuoksi lentää.Perjantaina HS tosin näki kahden lumivyöryasiantuntijan laskevan alueelta suksilla voimakkaiden otsalamppujen valossa, kun heitä ei enää voitu hakea helikopterilla. Asiantuntijoiden tehtävänsä oli arvioida, joko lunta uskaltaisi kaivaa.nimi on norjaksi topptur, huippuretki. Se on laskettelua luonnonlumessa ja ilman hissejä.Ylös kiivetään tuntikausia suksen pohjiin painettujen nousukarvojen avulla. Huipulla otetaan evästä, vaihdetaan päälle kuiva paita ja poistetaan karvat suksien pohjasta. Lasku voi alkaa.Tätä iloa oli lähtenyt etsimään myös kuolleeksi epäilty ryhmä.Tielle näkyy väylä, jota heidän on täytynyt nousta, vaikka jäljet ovat jo peittyneet. Ensin muutama sata metriä siksakkia metsikön läpi. Puurajassa yksi retkeläisistä, ruotsalainen mies, oli päättänyt kääntyä takaisin ja laskea alas.Ei ole tiedossa, toimiko ruotsalaismies niin turvallisuussyistä vai muuten vain. Metsikössä vyöryvaara on huomattavasti pienempi.että vaaroista on kuitenkin keskusteltu. Asianmukaiset lumivyörypiipparit olivat mukana, ja kyse oli retkeilyn tulevista ammattilaisista. Ainakin kahdella kolmesta kadonneesta suomalaisesta on taustalla eräopaskoulutusta.Ruotsalaisen käännyttyä muu seurue jatkoi etenemistä iltapäivän pimentyessä.HS:n eri lähteistä saamien arvioiden mukaan vyöry yllätti ryhmän mahdollisesti jo nousuvaiheessa, kun nelikko oli lähdössä kiertämään oikealta viimeistä jyrkkää osuutta.Vyöryalueelle kulki silminnäkijähavaintojen mukaan yhdet jäljet, mutta toisesta suunnasta ei nähty tulevan poispäin yksiäkään jälkiä.kymmenen vuotta sitten tällaisia huippuretkiä teki melko pieni joukko harrastajia. Viime vuosina suosion kasvu on kuitenkin ollut hurjaa varsinkin Norjassa, eikä lajia pidetä enää kovin erikoisena.Tromssan alueella helpommille tuntureille hiihdetään koko perheen voimin.Lyngen ja Tamokdalen sekä muut lähellä Suomen rajaa olevat alueet ovat samalla saaneet entisestään suosiota suomalaisten laskijoiden keskuudessa.Suosion kasvun on huomannut myös Blåbærfjelletin juurella vuohitilaa pitävä Tom Hugo https://www.hs.fi/haku/?query=tom+hugo . Hän seisoo tiellä avoimessa työtakissaan ja katsoo ylös tunturille surullisin silmin.”Laskijoita näkyy paljon. Totta kai me olemme pelänneet, että jotain voi sattua.”Hugo on nähnyt laakson vuorilta putoilevan vyöryjä välillä itsekseenkin, ilman laskijan painoa.”Luulimme tosin, että se olisi tuo viereinen vuori, joka ensimmäisenä vie joltakulta hengen”, hän sanoo ja viittoo kohti toista lähellä olevaa huippua.Keskiviikkona vyöryn sattuessa Hugo oli kotona.”Sää oli hyvä, tyyni. Iltapäivällä alkoi sataa vähän lunta. Mutta ylhäällä saattoi tietysti olla ihan eri olosuhteet.”meren äärellä olosuhteet vaihtelevat äkisti.Keskiviikkoaamuna lumivyöryjen riskitaso Tromssan läänissä oli viisiportaisella asteikolla kolme. Käytännössä se tarkoittaa, että retkelle voidaan vielä mennä mutta reitin suunnittelussa on oltava tarkka.Vyöryjen riski on suurin jyrkimmillä rinteillä puurajan yläpuolella.Keskiviikkoaamulla julkaistu lumivyörytiedote varsom.no-sivustolla kertoi myös sen, että lumipeitteessä on syvemmällä heikkoja kerroksia, jotka voivat rikkoutuessaan aiheuttaa laattamaisesti etenevän vyöryn.Perjantaina paikallislehti Nordlys pohti pääkirjoituksessaan, onko vastaavaa ajantasaista tietoa riittävästi saatavilla kasvavalle määrälle ulkomaisia turisteja.etsintätöitä Tamokdalenissa koko hämärän perjantaipäivän. Toiminta vaikutti perusteelliselta ja johdonmukaiselta, eikä resursseissa ollut säästelty. Myöhään perjantai-iltana Tromssan poliisi kertoi kuitenkin Twitterissä, että etsintöjen jatkamista arvioidaan sääolojen vuoksi seuraavan kerran vasta maanantaina.Etsintäjoukolla oli käytössä kolme helikopteria. Ambulanssihelikopterista roikkui lumivyörypiipparin signaalia etsivä laite, ja armeijan helikopteri kuljetti vuorelle maan parhaita lumivyöryasiantuntijoita.Kolmannessa helikopterissa oli laite, jolla on mahdollista laukaista lumivyöryjä ennalta ilmanpaineen avulla. Näin voidaan selvittää reittiä kaivu- ja etsintäjoukoille.Paikalla oli myös Balsfjordin kunnanhallituksen puheenjohtaja Gunda Johansen https://www.hs.fi/haku/?query=gunda+johansen . Tamokdalenin vuorien kotikunnalla Balsfjordilla on asutushistoriansa vuoksi myös suomenkielinen nimi Paatsivuono ja pohjoissaamenkielinen nimi Báhccavuotna.

Johansenin

perjantaisiin tehtäviin kuului paikalle saapuneista omaisista huolehtiminen.”Tämä on hyvin raskas tilanne. He eivät ymmärrettävästi halua nyt puhua medialle.”Johansen näyttää väsyneeltä. Hänen mukaansa kyseessä on tragedia koko kylälle, joka on kuuluisa juuri jylhistä retkikohteistaan.”Nämä ovat fantastisia vuoria. Mutta myös vaarallisia vuoria.”