Paine Maduroa vastaan kasvaa – Useat Latinalaisen Amerikan valtiot ja Kanada eivät aio tunnustaa häntä Venezuelan presidentiksi Nicolás Maduro on Venezuelan nykyinen presidentti, jonka on tarkoitus siirtyä toiselle kuusivuotiskaudelle. Hänen on tarkoitus vannoa virkavala ensi viikolla.