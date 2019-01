Maailman runsasväkisimmän maan Kiinan väkiluvun huippu on 1,44 miljardia ja se saavutetaan kymmenen vuoden päästä, arvio Kiinan hallituksen raportti

Ulkomaat

Maailman runsasväkisimmän maan Kiinan väkiluvun huippu on 1,44 miljardia ja se saavutetaan kymmenen vuoden päästä.

Kiinan

Työikäisen

väestön ennustetaan kasvavan huippuunsa vuonna 2029, jolloin väkiluku on 1,442 miljardia, toteavat Kiinan hallituksen tutkijat raportissa, joka julkaistiin perjantaina. Vuodesta 2030 alkaen Kiinan väkiluku aloittaa ”pysäyttämättömän” pienenemisen, raportissa todetaan.Kiina on maailman runsasväkisin maa. Raportin Kiinan väestökehityksestä laati Kiinan sosiaalitieteiden akatemia CASS.Kiinan on laadittava suunnitelma siitä, miten Kiina selviytyy pienenevän työvoiman ja ikääntyvän väestön tuomasta ongelmasta, raportissa todetaan.väestön kasvu Kiinassa on jo pysähtynyt. Ikääntyneiden lukumäärällä tulee olemaan kauaskantoinen vaikutus maan sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen etenkin jos hedelmällisyysluku pysyy matalana, raportissa todetaan.Vuosisadan puoleenväliin mennessä Kiinan väestön odotetaan palaavan 1,36 miljardiin. Jos hedelmällisyysluku pysyy nykyisellä tasollaan, väkiluku saattaa vuoteen 2065 mennessä romahtaa 1,19 miljardiin.Aiempien ennusteiden mukaan Kiinan ikääntyneiden määrän odotetaan nousevan viimevuotisesta 240 miljoonasta noin 400 miljoonaan vuoden 2035 loppuun mennessä.