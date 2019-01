Ulkomaat

Pommia purkanut poliisi kuoli räjähdyksessä kirkon luona Egyptissä

kuoli purkaessaan räjähdettä koptilaisen kirkon luona Egyptissä lauantaina, kertoivat turvallisuuslähde ja Egyptin valtiollinen televisio. Kaksi muuta poliisia ja yksi sivullinen loukkaantuivat räjähdyksessä.Räjähdys sattui vain hieman ennen koptilaisten kristittyjen joulua, joka on 7. tammikuuta eli samaan aikaan kuin Venäjän ortodokseilla. Sunnuntaina näillä kirkkokunnilla on jouluaatto.Räjähdys tapahtui Nasr Cityssä Kairon laitamilla. Räjähde oli piilotettu laukkuun, joka oli rakennuksen katolla. Räjähdyksessä kuollut poliisi oli erikoistunut miinanraivaukseen.ryhmittymä ei heti ilmoittautunut räjähteen asettajaksi. Egyptissä ainakin ääri-islamistiset kapinalliset ovat aiemmin tehneet iskuja kristittyjä, turisteja ja turvallisuusjoukkoja vastaan.Yli sata koptilaista on kuollut jihadistien iskuissa Egyptissä joulukuusta 2016 alkaen.Muslimienemmistöisen Egyptin väestöstä noin kymmenen prosenttia on koptilaisia kristittyjä. Koptilainen ortodoksikirkko on yksi vanhimmista kristityistä kirkkokunnista ja suurin kirkkokunta arabimaissa.