Malesian kuningas luopui kruunustaan – meni ilmeisesti naimisiin Miss Moskovan kanssa

Fakta

Malesia koostuu Malakan niemimaasta ja Pohjois-Borneosta



Suomen kokoisessa Malesiassa asuu noin 32 miljoonaa ihmistä.



Runsaat 60 prosenttia asukkaista lasketaan bumiputerojen ryhmään eli malaijeihin ja muihin alkuperäiskansoihin. Runsaat 20 prosenttia on kiinalaisia ja noin kuusi prosenttia intialaisia, lähinnä tamileja.



Runsaat 60 prosenttia malesialaisista on muslimeja, noin 20 prosenttia buddhalaisia, noin yhdeksän prosenttia kristittyjä ja noin kuusi prosenttia hinduja.



Liittovaltion hallitusta johtaa pääministeri, mutta valtionpäämies on kuningasta vastaava Yang di-Pertuan Agong. Osavaltioiden yhdeksän perinnöllistä sulttaania valitsevat hänet keskuudestaan viisivuotiskaudeksi kerrallaan.



Malesia irtautui Britannian siirtomaavallasta asteittain. Ensin itsenäistyi Malakan niemimaalla sijaitseva Malaijan liittovaltio vuonna 1957. Se muuttui Malesian liittovaltioksi, kun siihen liitettiin Borneon saaren pohjoisosia ja Singapore vuonna 1963. Singapore itsenäistyi Malesiasta vuonna 1965.