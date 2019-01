Qatarissa on liian kuuma jalkapalloilijoille, mutta ei stadionien rakentajille: 60 tunnin työviikko puurretaan jopa 40 asteen helteessä, ja työntekijä on täysin työnantajan armoilla Qatar on ottanut vasta painostuksen jälkeen käyttöön 60-tuntisen työviikon. Työläisiä riistetään vakavasti edelleen.