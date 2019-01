Norja on satumaisen rikas, mutta koululaisten lounas tulee kylmänä kotoa – Opettajan mukaan suomalainen kouluruokailu on viehättävä ajatus, mutta rahat kannattaa käyttää toisin Oslolaiskoulun ykkösluokkalaiset avasivat eväslaatikkonsa HS:n tarkasteltavaksi. Juttu on osa Luokkavieras-juttusarjaa, jossa HS:n kirjeenvaihtajat kertovat lasten koulunkäynnistä eri puolilla maailmaa.