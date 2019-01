Ulkomaat

Menikö Trumpilla pupu pöksyyn vai järki päähän? Kansallisella hätä­tilalla uhkailu vaihtui tv-puheessa virheit

”Saatan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mediaväki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joka

Vielä