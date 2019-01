Ulkomaat

Välimeren pelastus­laivat saavat rantautua Maltalle – Matkustajat kahdeksaan EU-maahan, Suomi ei mukana

Bryssel

Maltan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy