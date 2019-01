Ulkomaat

Välimeren pelastus­laivat saavat rantautua Maltalle – Matkustajat kahdeksaan EU-maahan, Suomi ei mukana

Bryssel

Maltan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan