Meksikon rajalle matkaavan Trumpin mukaan kansallinen hätätila on edelleen mahdollinen: ”Sanoisin melkein, että ilman muuta”

Ulkomaat

Meksikon rajalle matkaavan Trumpin mukaan kansallinen hätätila on edelleen mahdollinen: ”Sanoisin melkein, ett

Jos kongressin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trumpin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myöhään