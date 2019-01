Yhdysvaltain hallinnon sulku kolkuttelee ennätyksiä – satojatuhansia lomautettu, työntekijöiltä loppuvat rahat ja kohta vaarassa on myös ruoka-apu

Ulkomaat

Yhdysvaltain hallinnon sulku kolkuttelee ennätyksiä – satojatuhansia lomautettu, työntekijöiltä loppuvat rahat

Yhdysvaltain

Perjantaina

https://www.nytimes.com/2019/01/08/us/paychecks-government-shutdown.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

Moni

Vaikka

Posti

https://www.npr.org/2019/01/06/682607990/rep-sharice-davids-talks-impact-of-government-shutdown-on-native-americans

Hallinnon sulun

Jos