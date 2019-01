Norjan poliisi etsii suomalaista miestä ja naista, jotka olivat Norjan turmavuorella samana päivänä, kun neljä ihmistä haudannut lumivyöry tapahtui

Ulkomaat

Norjan poliisi etsii suomalaista miestä ja naista, jotka olivat Norjan turmavuorella samana päivänä, kun neljä

Juuri nyt

Tukholma

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy