Menneisyyttään natsi-Saksan pakkotyöleirin vartijana pakoillut Jakiw Palij on kuollut 95-vuotiaana – eli puoli vuosisataa tavallista elämää New Yorkin Queensissä

Ulkomaat

Menneisyyttään natsi-Saksan pakkotyöleirin vartijana pakoillut Jakiw Palij on kuollut 95-vuotiaana – eli puoli

Natsi-Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palij’n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trawnikin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paljastuttuaan