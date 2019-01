Ruotsi saamassa vihdoin hallituksen: Keskusta tukee demarien Löfveniä pääministeriksi – Punavihreä hallitus vaatisi uusilta kansalaisilta kielitaitoa ja kieltäisi uusien bensa- ja dieselautojen myynnin 2030

Ulkomaat

Ruotsi saamassa vihdoin hallituksen: Keskusta tukee demarien Löfveniä pääministeriksi – Punavihreä hallitus va

Sosiaalidemokraattien

Liberaalien

Viime

Periaatteessa

Ruotsi

Keskiviikon

Tiukemmat ehdot kansalaisuudelle, eroon uusien bensiini- ja dieselautojen myynnistä

Mitä

Vasemmistopuolue ei saa vaikutusvaltaa hallituksen politiikan sisältöön. (Käytännössä Löfven tarvitsee vasemmistopuolueen tuen pääministeriäänestyksessä, mutta ruotsalaismedian arvioiden mukaan puolue tukee punavihreitä välttääkseen oikeistohallituksen.)

Ruotsin kansalaiseksi pääsee vastedes vain läpäisemällä kokeen, jossa testataan ruotsin kielen taitoa ja yhteiskunnan perusteiden osaamista.

Niin sanottujen kunniarikosten rangaistuksia kovennetaan. Turvapaikanhakijalta, joka hakeutuu itsenäisesti asumaan ongelma-alueille, voidaan evätä taloudellinen tuki.

Suurituloisilta peritty ylimääräinen viiden prosentin tulovero poistuu vuoden 2020 alussa. Korotettua veroa on peritty yli 662 300 kruunua eli noin 64 000 euroa vuodessa ansaitsevilta.

Vihreä verouudistus, jonka arvo on hallituskaudella 15 miljardia kruunua. Hallitus palauttaisi lisäbudjetilla esimerkiksi lentoveron, jonka oikeistopuolueiden enemmistö lakkautti loppuvuonna budjettiäänestyksessä.

Eläkeläisten verotus kevenee, ja palkansaajien eläkkeitä nostetaan.

Hallitus ei toteuta ehdotusta, joka olisi rajoittanut yksityisten yritysten voittoja terveydenhuollossa.

Työnantajamaksuja pienennetään. Irtisanomissuojaa heikennetään.

Kotitalousvähennystä laajennetaan.

Hallitus investoi teihin ja rautateihin koko maassa ja helpottaa junamatkailua ulkomaille velvoittamalla liikennelaitoksen ostamaan yöjunayhteyksiä Euroopan kaupunkeihin.

Uusien bensiini- ja dieselautojen myynti kielletään vuodesta 2030 lähtien.

Poliisien määrää lisätään 10 000:lla vuoteen 2024 mennessä.

Aseiden vientisopimuksia ei hyväksytä epädemokraattisiin maihin, jotka osallistuvat sotilaallisesti Jemenin konfliktiin.