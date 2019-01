Ulkomaat

Yhdysvallat jatkaa saksalais­yhtiöiden painostamista Nord Stream 2 -hankkeen estämiseksi – Saksan ulkominister

Berliini

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Talouslehti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Handelsblattin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvallat

Saksan liittokansleri