Myös liberaalit tukevat demareiden Stefan Löfveniä Ruotsin pääministeriksi – vasemmistopuolue voi vielä estää punavihreän hallituksen

Ulkomaat

Myös liberaalit tukevat demareiden Stefan Löfveniä Ruotsin pääministeriksi – vasemmistopuolue voi vielä estää

Ruotsissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Löfvenin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsi