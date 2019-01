Kiina runttaa itsestään talviurheilumaata vaikka väkisin – siksi jääkiekkovalmentajat Mika ja Juuso muuttivat Pekingiin, ja suurlähettilään saunan nurkalle kipattiin yhdeksän kuorma-autollista lunta

Ulkomaat

Kiina runttaa itsestään talviurheilumaata vaikka väkisin – siksi jääkiekkovalmentajat Mika ja Juuso muuttivat

Peking

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niinistön

Parinkymmenen

Suomalaiskaksikon

Jääkiekko

Kannattiko