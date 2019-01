Ulkomaat

Britti­parlamentti äänestää kiistellystä brexit-sopimuksesta tiistai-iltana, ja luvassa on hyvin huonoja uutis

Lontoo

Tiistai

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varsinainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konservatiivien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pattitilanteen

Brittiparlamentti

Opposition