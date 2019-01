Ulkomaat

Yli 30 000 opettajaa aloitti lakon Los Angelesissa – vaativat lisää palkkaa ja pienempiä luokkakokoja

Yli 30 000

Lakosta

Opettajat

koulujen opettajaa aloitti maanantaina lakon Los Angelesissa Kaliforniassa, uutistoimistot kertovat. Tyytymättömät opettajat vaativat parempaa palkkaa, pienempiä luokkakokoja ja lisää henkilökuntaa kouluihin.Uutistoimisto Reutersin mukaan lakko vaikuttaa 640 000 opiskelijaan, mutta uutistoimisto AFP:n mukaan luku on 500 000.Kun opiskelijat saapuivat kouluihin maanantaina, he kohtasivatkin mielenosoituskyltein varustautuneita opettajia.huolimatta koulut pysyivät AFP:n mukaan auki hallintoväen ja sijaisopettajien voimin.Los Angelesin opettajalakko on osa Yhdysvaltoja ravistellutta opettajien liikettä. Lakkoja on ollut myös Länsi-Virginiassa, Kentuckyssa, Oklahomassa ja Arizonassa.Los Angelesin opettajien lakko kohdistuu demokraattijohtoiseen hallintoon. Los Angelesin piirikunnan hallinnon mukaan opettajien vaatimusten täyttämiseen ei ole varoja.vaativat 6,5 prosentin palkankorotusta ja muun muassa lisää terveydenhoitajia ja kirjastovirkailijoita koulukampuksille, Reuters kertoo.Opettajien ja työnantajapuolen neuvottelut katkesivat perjantaina, kun opettajat sanoivat, että tarjottu 6 prosentin palkankorotus oli loukkaus heitä kohtaan.Piirikunnan edustajat sanovat, että opettajien vaatimusten täyttäminen veisi alueen vararikkoon.