Kanadalaismiehen saama kuolemantuomio kuohuttaa – Kanada syyttää Kiinaa lakien mielivaltaisesta soveltamisesta ja kehottaa kansalaisiaan varovaisuuteen

Ulkomaat

Kanadalaismiehen saama kuolemantuomio kuohuttaa – Kanada syyttää Kiinaa lakien mielivaltaisesta soveltamisesta

Kanadan

Kanadan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Diplomaattisen

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmisoikeusjärjestöt

Kiinalaisissa