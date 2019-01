Lomautetut työntekijät ovat panttivankeina Yhdysvaltain poliittisessa umpisolmussa – Sarah Anderson suunnittelee nyt päivät pitkät häitään, Marialta jäävät pian laskut maksamatta

Ulkomaat

Lomautetut työntekijät ovat panttivankeina Yhdysvaltain poliittisessa umpisolmussa – Sarah Anderson suunnittel

Washington

On

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Budjettikiistassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sarah Anderson

Metsänhoidosta

Andersonin

Samaan

Jo

Toistaiseksi