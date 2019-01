Hotelliin hyökätty Nairobissa, terrorisminvastaiset joukot tulitaistelussa hyökkääjien kanssa – al-Shabaab ilmoitti olevansa iskun takana

Ulkomaat

Hotelliin hyökätty Nairobissa, terrorisminvastaiset joukot tulitaistelussa hyökkääjien kanssa – al-Shabaab ilm

Nairobilaisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Räjähdys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy