Brittiparlamentti äänestää illalla brexit-sopimuksesta, ja luvassa on lähes varma tyrmäys – suora lähetys parlamentin istunnosta käynnissä

Ulkomaat

Brittiparlamentti äänestää illalla brexit-sopimuksesta, ja luvassa on lähes varma tyrmäys – suora lähetys parl

Lontoo

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexit-sopimus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinnostavinta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri

Brexit-sopimuksen

Britannia

EU-tuomioistuin