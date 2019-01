Ulkomaat

Brexitiä vastustavat mielen­osoittajat mylvivät riemusta – medialta kylmää kyytiä Maylle: ”Parlamentin on kaap

Britanniassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä brexitiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nöyryytetty

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy