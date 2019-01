Ulkomaat

Britit tyrmäsivät EU-ero­sopimuksen? HS listasi, mitä Euroopalla on nyt edessään

Lontoo / Bryssel

Britannian

Miksi brexit-sopimus kaatui alahuoneessa?

Mitä vaihtoehtoja Britannialla on nyt?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuleeko uusi kansanäänestys?

Eroaako Britannia EU:sta maaliskuun lopussa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä sopimukseton EU-ero tarkoittaa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä EU voi tehdä?

Neuvotellaanko sopimus uudestaan?

Mitä tapahtuu EU-kansalaisille Britanniassa ja briteille EU:ssa?