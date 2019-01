Ruotsin hallituksen synty on varmistumassa: Vasemmistopuolue ei aio estää Stefan Löfvenin valintaa pääministeriksi

Ulkomaat

Ruotsin hallituksen synty on varmistumassa: Vasemmistopuolue ei aio estää Stefan Löfvenin valintaa pääminister

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aikaisemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sjöstedtin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsi