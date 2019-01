Mitä Britannian EU-erosopimus sisältää ja miksi sitä on vaikea neuvotella uudestaan? Erosopimus on 585 sivua kansainvälistä lakitekstiä, jonka pääsisältö on se, miten Britannia irtautuu Euroopan unionista. Sopimus määrittää vain lähtötason sille, millaisia sopimuksia Britannia ja EU lopulta keskenään laativat.