Harvardin tutkimus lyttää Trumpin ilmasto-ohjelman – ”Suunnitelma on saastutuksen lisäysresepti”, sanoo tutkija

Ulkomaat

Harvardin tutkimus lyttää Trumpin ilmasto-ohjelman – ”Suunnitelma on saastutuksen lisäysresepti”, sanoo tutkij

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy