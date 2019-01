The Financial Times sai käsiinsä Kongon todelliset äänestystiedot – ”Presidentinvaalin tulos täysin väärennetty”

Ulkomaat

The Financial Times sai käsiinsä Kongon todelliset äänestystiedot – ”Presidentinvaalin tulos täysin väärennett

Kongon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kongon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tshisekedi