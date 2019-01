Ulkomaat

Norjassa lumivyöryuhreista kaksi on paikannettu – etsinnät keskeytettiin eilen sääolojen takia

Norjassa

kaksi lumivyöryn alle Tamokdalenin alueella jäänyttä on paikannettu tarkasti. Asiasta kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK, jonka mukaan yhden lumivyöryuhrin sijainti on edelleen epävarma. Yksi neljästä lumivyöryn alle jääneestä löydettiin keskiviikkona.Lumivyöryn alle jääneiden etsintöjä aiotaan jatkaa tänään, ja poliisi lennättää paikalle lisää etsintäjoukkoja. Etsintöihin on osallistunut muun muassa Punaisen Ristin, poliisin ja puolustusvoimien edustajia.hengen hiihtäjäryhmä katosi kaksi viikkoa sitten Tamokdalenin alueella. Joukossa oli kolme suomalaismiestä ja ruotsalainen nainen. Hälytyksen hiihtäjien katoamisesta teki ryhmän viides jäsen, joka kääntyi takaisin ennen muiden katoamista.Etsinnät keskeytettiin keskiviikkona iltapäivällä sääolojen takia, mutta eilen poliisi kertoi tulevan sään näyttävän etsintöjä ajatellen suotuisammalta. Uusia lumivyöryjä on yritetty ehkäistä muun muassa alueella tehdyillä räjäytyksillä.