Ulkomaat

Grönlannin manner­jäätikköä katoaa vuodessa 45 000 Kheopsin pyramidin verran – Sulamisesta on nyt paljastunut

Mannerjäätiköiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bristolin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitäkään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo pitkään

Metaaniräjähdykset ovat jo synnyttäneet Siperiassa kraattereita ja rotkoja.

Jäätiköiden

Grönlannin