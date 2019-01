Ulkomaat

Bogotassa verinen pommi-isku 16 vuoden hiljaiselon jälkeen – Ainakin 21 kuollut ja 68 haavoittunut

Ainakin

Duque

Kolumbiassa

21 ihmistä on kuollut ja 68 loukkaantunut maan pääkaupungissa Bogotássa torstaina tehdyssä autopommi-iskussa. Kolumbian hallitus julisti maahan kolmen päivän suruajan.Edellisestä vastaavasta iskusta kaupungissa on kulunut 16 vuotta.Isku tehtiin Bogotán poliisiakatemiaa vastaan. Maan puolustusministeriön mukaan autossa oli 80 kilogramman verran räjähdettä.”Kaikki kolumbialaiset torjuvat terrorismin ja taistelemme sitä vastaan yhteisrintamassa”, presidentti Iván Duque twiittasi.kertoi iskun jälkeen myös vahvistavansa maan rajaturvallisuutta sekä kaupunkeihin tulevien teiden valvontaa.Kukaan ei ole toistaiseksi ilmoittanut olevansa vastuussa iskusta. Syyttäjän mukaan iskussa käytetty Nissanin kaupunkimaasturi on kuitenkin havaittu viime kesänä lähellä Venezuelan rajaa. Alue on ollut marxilaisten ELN-sissien tukiseutua.Elokuussa valtaan noussut oikeistolainen Duque on ottanut kovan linjan ELN:n kapinallisia sekä huumekauppiaita vastaan. Aiemmin ELN on iskenyt Kolumbian poliisia vastaan ja rauhanneuvottelut järjestön kanssa ovat jumissa.neuvoteltiin vuonna 2016 rauhasta Farc-sissien kanssa, ja ELN on viimeinen toimiva kapinallisryhmä. Vuosikymmeniä jatkuneissa taisteluissa kapinallisia vastaan kuoli ennen 2016 sopimusta 260 000 ihmistä ja miljoonat joutuivat jättämään kotinsa.Kolumbian rauhoittuminen on houkutellut maahan turisteja. Esimerkiksi 2017 ulkomaisia turisteja tuli Kolumbiaan kolmisen miljoonaa, kun heitä vuonna 2006 oli miljoona.