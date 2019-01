Afrikan unioni vaatii lykkäämään Kongon lopullisen vaalituloksen julkistusta – miljoonien äänten vilpistä on painavaa näyttöä

Ulkomaat

Afrikan unioni vaatii lykkäämään Kongon lopullisen vaalituloksen julkistusta – miljoonien äänten vilpistä on p

Afrikan unioni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joulukuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirkon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tshisekedin

Aiemmin

Väistyvä

Kongon