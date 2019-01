Ulkomaat

Öljy muutti Norjan, mutta nyt Norjan pitäisi muuttua uudelleen

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Öljy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

haluaa autenttisen aikamatkan 1970-luvulle tai on kiinnostunut Norjasta, kannattaa katsoa Yle Areenasta mainio norjalaissarja Lykkeland, Unelmien maa. Palkittu sarja kertoo, miten Norjasta tuli rikas öljyvalta lähes yhdessä yössä ja mitä siitä seurasi yksittäisille ihmisille, perheille, yrityksille, Stavangerin kaupungille ja koko yhteiskunnalle.Sarjassa reippaat norjalaiset polttavat nykymittareilla käsittämättömän määrän tupakkaa ja kokevat ihmissuhdedraamoja. Sarja näyttää kuitenkin myös, miten norjalaiset rakensivat hyvinvointinsa perustan ottamalla öljyntuotannon ulkomaisilta yrityksiltä valtion käsiin. Öljy toi työtä sekä vero- ja vientituloja.Nykyisin Norjan öljyrahastossa on niin paljon rahaa, että jos se jaettaisiin tasan kaikille asukkaille, jokainen saisi noin 160 000 euroa.muutti Norjan, mutta nyt Norjan pitäisi muuttua uudelleen.Syynä on ilmastonmuutos, jonka hillitsemiseksi pitäisi päästä eroon fossiilisista polttoaineista. Se on tunnetusti vaikeaa. Erityisen vai­keaa se on maalle, jossa kolmannes vientituloista tulee fossiilisista polttoaineista.Norja haluaa olla ilmastopolitiikan edelläkävijä, ja monessa mielessä se onkin. Se tukee avokätisesti sähköautoilua, tuottaa sähkönsä päästöttömällä vesivoimalla ja aikoo olla hiilineutraali vuonna 2050. Ulkomailla Norja on rahoittanut merkittävästi esimerkiksi Amazonin sademetsien suojelua ja antanut rahaa YK:n ilmastorahastoon.Samaan aikaan Norja suunnittelee kuitenkin kaasun ja öljyn porauksen laajentamista arktisella alueella.Kasvu menee pääasiassa vientiin, joten se ei juuri näy Norjan omissa päästöluvuissa, koska niihin lasketaan vain tuotannossa syntyvät päästöt.Tukholman ympäristöinstituutin tutkijat laskivat vuonna 2017, että Norjan viemästä öljystä syntyneet päästöt olivat kymmenen kertaa suuremmat kuin kotimaassa syntyneet päästöt. Norja siis käytännössä vie ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä.on esimerkki kansainvälisen ilmastopolitiikan ristiriidasta: on mahdollista olla samaan aikaan sekä hyvien että pahojen puolella. Yhdellä kädellä voi rahastaa öljytuloja ja toisella rahoittaa ilmastotekoja.Norjan hallitukset eivät ole tarjonneet ratkaisua ristiriitaan. Ei tiedetä, millainen on se perustavanlaatuinen muutos, josta tulevaisuudessa tehdään kalliita televisiosarjoja.Draamaa on kuitenkin jo nähty – oikeussalissa. Kolme ympäristöjärjestöä haastoi Norjan hallituksen oikeuteen. Niiden mukaan uusien öljynporausalueiden perustaminen arktiselle alueelle rikkoo perustuslain turvaamaa kansalaisten oikeutta turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön ja on Pariisin ilmastosopimuksen vastaista.Käräjäoikeus asettui hallituksen puolelle, mutta järjestöt ovat valittaneet korkeimpaan oikeuteen. Myös Lykkelandin toisesta kaudesta käydään parhaillaan keskusteluja.