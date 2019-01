Maailman arvokkain yhtiö Amazon on noussut asemaan, jossa se voi kilpailuttaa kaupunkeja kuin Rooman imperiumi gladiaattoreita – New Yorkissa yhtiö sai arvostelijat kimppuunsa

Ulkomaat

kertoo, että päivän luku on 376. Niin monta pakettia on tänään saapunut New Yorkin Queensissa sijaitsevan kerrostalon asukkaille.Paketeissa on verkkokauppaostoksia, enimmäkseen Amazonista.Samalla viikolla Amazon on ohittanut Microsoftin ja noussut ensimmäistä kertaa maailman arvokkaimmaksi yhtiöksi. Monen muun asian lisäksi Amazon on mullistanut ovimiesten työn. Heillä menee päivässä tunteja pakettien vastaanottamiseen.Aiemmin asuntoja mainostettiin lyhyellä kauppamatkalla. Nyt kiinteistönvälittäjät muistavat mainita, jos talossa on henkilökuntaa ottamassa verkko-ostokset vastaan.kerroksessa asuu Jeremy Rosenberg https://www.hs.fi/haku/?query=jeremy+rosenberg . 26-vuotias juristi on kaupunginosavaltuuston jäsen nopeasti kasvaneessa Long Island Cityn kaupunginosassa.Marraskuussa kaupunginosan asukkaat kuulivat saavansa uuden naapurin: Amazonin. Yhtiö kertoi sijoittavansa Long Island Cityyn puolet toisesta pääkonttoristaan. Toinen puolikas menee pääkaupunki Washingtonin esikaupunkiin Arlingtoniin.Pääkonttorista oli kilpaillut yli 200 amerikkalaista kaupunkia. Ne toimittivat yhtiölle tietoa ja tarjosivat taloudellisia kannusteita. Sanomalehti The New York Times kertoi joulukuussa, että New York oli tehnyt Amazonille 253-sivuisen raportin https://int.nyt.com/data/documenthelper/526-ny-amazon-proposal/03a603e8af6bbbc0272e/optimized/full.pdf#page=1 , jossa kerrottiin muun muassa avokadon hinta luomusupermarketissa.Uuden pääkonttorin sijaintiin taisi kuitenkin vaikuttaa enemmän se, että New Yorkin osavaltio ja kaupunki tarjosivat Amazonille yhteensä jopa kolmen miljardin dollarin verohelpotukset.”Tämä on hieno päivä New Yorkille ja erinomainen päivä Queensille”, julisti demokraattipormestari Bill de Blasio https://www.hs.fi/haku/?query=bill+de+blasio syntynyt Rosenberg ei ole sen päivän jälkeen tilannut Amazonista mitään. Hän on pormestarin kanssa eri mieltä eikä halua Amazonia naapuriinsa. Ei, vaikka Amazon oli muutama vuosi sitten ainoa paikka, josta hänellä oli varaa ostaa oikeustieteen oppikirjoja.Rosenberg pelkää, että Amazonin hyväpalkkaiset koodarit tukkivat muutenkin täydet metrot, saavat vuokrat nousuun ja ajavat vanhat asukkaat muualle.Rosenberg sanoo, ettei hän ole huolestunut itsestään vaan niistä, joita hän kutsuu etulinjan yhteisöiksi: työväenluokkaisista ihmisistä, siirtolaisista, vanhuksista, vammaisista ja kaikista, joille vuokranmaksu tekee tiukkaa joka kuukausi.Amazon ei edusta Queensin arvoja, Rosenberg sanoo. Yhtiö on estänyt työntekijöiden järjestäytymisen ammattiliittoihin ja auttaa maahanmuuttoviranomaisia karkottamaan luvattomia siirtolaisia. Amazonin johdossa on lähinnä valkoihoisia miehiä.”Queens ei näytä siltä.”Se on totta. Rosenbergin kotiseutu on maailman monikulttuurisimpia paikkoja.on tullut vastustajille symboli, joka edustaa hillittömiksi revenneitä tuloeroja ja suurten teknologiayritysten liian suureksi kasvanutta valtaa.Rosenberg kertoo Amazonin ja New Yorkin sopimuksen avanneen hänen silmänsä ”kaverikapitalismille” ja sille, mikä kaikki Yhdysvalloissa mättää.”Panna nyt kaupungit kilpailemaan siitä, kuka antaa eniten veronmaksajien rahoja Jeff Bezosille https://www.hs.fi/haku/?query=jeff+bezosille ja Amazonin kaltaiselle yhtiölle.”Amazonin perustanut Bezos on maailman rikkain ihminen. Rosenbergin mielestä veronmaksajien rahoja pitäisi mieluummin sijoittaa koulutukseen, terveydenhoitoon ja siihen, että mahdollisimman harvalla olisi vaikeuksia maksaa vuokraa.Lista kuulostaa nuorten vasemman laidan demokraattien tavoitelistalta, eikä ihme – Rosenbergin sohvapöydällä lojuu Alexandria Ocasio-Cortezin https://www.hs.fi/haku/?query=alexandria+ocasio-cortezin kampanjapinssi. Vasemmiston tähti Ocasio-Cortez edustaa kongressialuetta Queensista ja on ottanut kantaa Amazonia vastaan.Amazonin vastustus lienee ainoa asia, josta Ocasio-Cortez ja presidentti Donald Trump https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trump ovat yhtä mieltä. Teknologiajätit eivät ole Yhdysvalloissa kovassa huudossa. Piilaakson sankarit ovat pudonneet jalustaltaan.Silti Rosenberg sanoo, ettei ole tavannut yhtään aktivistia, joka ei jossain vaiheessa toteaisi: ”Ironista on, että minä kuitenkin tilaan Amazonista.”kritiikki tällöin tekopyhää? Ei välttämättä. Kyse voi olla myös siitä, että Amazonia on vaikea kiertää.Kilpailulainsäädäntöä tutkiva Lina Khan https://www.hs.fi/haku/?query=lina+khan nousi amerikkalaislehtien otsikoihin julkaistuaan arvostetussa The Yale Law Journalissa artikkelin Amazonista monopolina.Khanin argumentti on, että Amazon voi olla markkinoilla haitallinen toimija, vaikka kuluttajat nauttisivat halvoista hinnoista ja nopeasta palvelusta. Ihmiset eivät ole pelkkiä kuluttajia vaan myös kansalaisia.Khanin mielestä Amazonin toisen pääkonttorin etsintä toi hyvin esille yhtiön demokratialle aiheuttamat ongelmat.”Oli häpeämätöntä, miten Amazon kilpailutti kaupunkeja toisiaan vastaan. Kuin Rooman imperiumi, joka pani gladiaattorit taistelemaan turnajaisissa”, hän sanoo HS:lle.Samalla yhtiö sai kaupungit tekemään tutkimusta puolestaan.”Nyt kaikki se virkamiesten kokoama tieto on yksityisessä omistuksessa.”vertaa digitaalisen ajan jättiyhtiöitä rautateiden syntyaikaan. Silloin maanviljelijät ja kauppiaat tarvitsivat rautateitä saadakseen tuotteensa markkinoille.Khanin mielestä Amazon on digitaalisen ajan rautatie. Tuottajat tarvitsevat sitä tavoittaakseen markkinat.Yhdysvalloissa ei ole laitonta olla monopoliyhtiö. Laitonta on hankkia ja ylläpitää monopoliasemaa epäreiluin keinoin.Khan perää keskustelua siitä, tulisiko teknologiayhtiöiden hallussa olevaa dataa pitää kilpailulainsäädännön tarkoittamana markkinoille pääsyn esteenä.”Meidän on varmistettava, etteivät yhtiöt käytä keräämäänsä tietoa tavoilla, jotka rajoittavat kilpailua.”Kilpailunäkökulma on kuitenkin vain yksi osa kiihtyvää keskustelua teknologiayhtiöiden asemasta, Khan sanoo. Siihen kuuluu myös huoli yksityisyydestä, demokratiasta sekä rahan ja politiikan suhteesta.”Nämä yhtiöt ovat todella suuria, ja niillä on paljon valtaa. Siitä seuraa monenlaisia epätoivottuja vaikutuksia yhteiskuntaan.”Queens hetkeksi ja otetaan lautta Staten Islandille. Sekin kuuluu New Yorkiin, ja siellä on Amazonin jakelukeskus.Keskuksen työntekijät yrittävät parhaillaan järjestäytyä ammattiliittoon. Se onnistuu, jos yli puolet 2 500 työntekijästä on liittymisen kannalla. Vielä ei tiedetä, miten käy.Amazonin julkisuuskuva työnantajana on huono. Toimittajat Yhdysvalloissa ja muualla ovat raportoineet epäinhimillisestä työtahdista.Lähettien ja varastotyöntekijöiden on kerrottu pissaavan pulloihin, koska vessataukoihin ei ole aikaa.Suurimman huomion kohteena on ollut se, miten yhtiö on tähän asti kukistanut työntekijöiden järjestäytymisyritykset.Lokakuussa demokraattisenaattorit Elizabeth Warren https://www.hs.fi/haku/?query=elizabeth+warren ja Bernie Sanders https://www.hs.fi/haku/?query=bernie+sanders julkaisivat kirjeen, jossa he vaativat yhtiöltä selitystä.on vielä parinkymmenen minuutin automatka perille.”Ai te menette Amazonille?” kysyy ratissa istuva Zahoor Subhani https://www.hs.fi/haku/?query=zahoor+subhani Hän on itsekin hakenut Amazonin varastotyöntekijäksi mutta ei ole vielä kuullut hakemuksestaan mitään.Subhani on ollut vuosia Uber-kuljettaja, mutta tulot ovat epävarmat ja tunteja pitää tehdä paljon. Hänen lankonsa on Amazonilla ja vaikuttaa viihtyvän.Yhtiön huono maine työnantajana ei ole kantautunut Subhanin korviin. Lankonsa työn sisällöstä hänellä ei ole tarkkaa kuvaa. Varastotyöntekijöitä on kuulemma kielletty puhumasta työstään perheelle.Lankomiehen tuntipalkka on joka tapauksessa hyvä, yli 17 dollaria tunnissa, ja ylitöistä maksetaan. New Yorkin osavaltio nosti vuodenvaihteessa vähimmäispalkan 15 dollariin tunnilta.jättää matkustajat suuren pysäköintialueen laidalle, Amazon-kyltin viereen.Jakelukeskuksen julkisivu on satoja metrejä pitkä. Taivaanrannassa kohoaa uusi World Trade Center. Muuten ei arvaisi, että ollaan New Yorkissa. Ympärillä on vain joutomaata.Täällä olisi tilaa pääkonttorille, mutta työmatkat taitaisivat olla toimiston väelle liikaa. Luomukaupatkin puuttuvat.Sisällä on portit, joiden taakse toimittajilla ei ole asiaa.”En saa puhua teille”, sanoo yksi työntekijä töistä lähtiessään ja nauraa ajatuksellekin.Porttien yllä lukee kolme lyhyttä lausetta: Paina töitä. Pidä hauskaa. Tee historiaa.Niiden takana työntekijöitä odottavat metallinpaljastimet. Puhelimia ei saa viedä sisään.Halli on valtava mutta täyttyy hurjaa vauhtia kiitävien liukuhihnojen huminasta.Työntekijöiden ääni jää kuulematta.puhaltaa talvinen viima. Koripallokenttä Queens­bridgen vuokratalojen keskellä on autio.Queensbridge on koko maan suurin ja vanhin kaupungin vuokratalokompleksi. Se on tulevan pääkonttorin naapurissa ja juuri sellainen etulinjan yhteisö, joita Jeremy Rosenberg ja muut aktivistit sanovat puolustavansa. Pakkasessa kotiin tallustavat asukkaat eivät kuitenkaan tunnusta kaipaavansa puolustajia.Lukiota käyvä tyttö kertoo, että koulussa on puhuttu Amazonista ja hän harkitsee hakevansa yhtiöön töihin.Töistä palaava Karen Aleman https://www.hs.fi/haku/?query=karen+aleman kertoo tilaavansa Amazonista kaikkea mahdollista kosmetiikasta elektroniikkaan. Koska vuokrataloissa ei ole ovimiestä, paketit pitää noutaa Amazonin automaatista jonkin matkan päästä.Aleman sanoo, että Amazon on ollut naapurustossa viime viikkojen suuri puheenaihe.”Sehän on hyvä juttu! Tulee työtä ja rahaa.”on luvannut, että pääkonttorin puolikkaan mukana New Yorkiin tulee 25 000 uutta työpaikkaa, joiden keskipalkka on 150 000 dollaria vuodessa.Mutta palkataanko niihin paikallisia vuokratalojen asukkaita? Tuskin. Suurin osa työntekijöistä saapuu muualta.Seuraukset näkyvät jo. Kiinteistönvälittäjä Clayton Gurnett https://www.hs.fi/haku/?query=clayton+gurnett kertoo, että paikalliset kiinteistömarkkinat vilkastuivat Amazonin ansiosta yhdessä yössä. Äkkiä asunnot menivät kaupaksi yli pyyntihinnan ja asiakkaita virtasi näyttöihin bussilasteittain. Heidän joukossaan oli sekä sijoittajia että Amazonin työntekijöitä muualta maasta.”Yksi rakennus muutti sääntöjään asuntonäytöistä, koska väkeä oli yksinkertaisesti liikaa.”

Aktivistien pelko hintojen noususta vaikuttaa olevan aiheellinen. Myös Gurnett tunnustaa sen.”Vanhat asukkaat alkavat tuntea olonsa epämukavaksi omassa ympäristössään. Heistä tuntuu, etteivät he kuulu joukkoon tai ettei heillä ole varaa elämiseen.”Gurnettin mielestä Amazonin tulo on silti edistystä. Ei sitä voi pysäyttää.Toiset silti yrittävät.