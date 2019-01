Ulkomaat

Vladivostok täyttyy etelä­korealaisista turisteista, jotka tulevat sinne minilomalle ”Eurooppaan”

Vladivostok

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vladivostok

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aivan Vladivostokin ydinkeskustan tuntumassa on ravintola-, baari- ja kahvilakeskittymä, joka sykkii perjantai-iltana eloa.Sen tähti on aasialaisesta fuusiokeittiöstään kuuluisa Zuma. Kun Zumasta kävelee Pogranitšnajaa kohti ydinkeskustaa, ohittaa muiden muassa kaupungin tunnetuimman bändin mukaan nimetyn Mumi Troll -musiikkibaarin, trendikkään Midia-kahvilan ja käsityöläisoluistaan tunnetun Aleut-pubin.Kun sitten kääntyy Pogranitšnajalta Svetlanskajalle, ei ihmettele enää yhtään, miksi varaussivusto Booking.comin venäläiset käyttäjät äänestivät Vladivostokin vuoden 2017 ”gastronomiseksi pääkaupungiksi”.sijaitsee Venäjän kaukoidässä, Kiinan ja Pohjois-Korean itäpuolella, kymmenen tunnin lentomatkan päässä Moskovasta. Silti se on olemukseltaan yksi Venäjän eurooppalaisimpia kaupunkeja.Se selittyy osin keskustan 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun arkkitehtuurilla, osin keskushallinnon tuella tehdyillä moderneilla rakennushankkeilla ja osin Moskovalle tuhahtelevalla ilmapiirillä.Vladivostokilaiset myös perinteisesti pitävät itseään eurooppalaisina. He puhuvat mielellään Lissabonista Vladivostokiin yltävästä Euroopasta.Nyt myös naapurustossa on huomattu, että miniloman ”Euroopassa” voi viettää parin tunnin lentomatkan päässä. Varsinkin eteläkorealaisten turistien määrä kasvaa nopeasti, viime vuonna heitä kävi 220 000 eli kaksi kertaa edellisvuotta enemmän. Kiinalaismatkailijoita käy toki yhä enemmän, viime vuonna lähes 400 000 kiinalaista.myönsi nelisen vuotta sitten eteläkorealaisille turisteille viisumivapauden. Sen tietenkin toivottiin lisäävän turismia, mutta kukaan tuskin arvasi, millaisen suosion Vladivostok eteläkorealaisten parissa saavuttaisi. Nyt se on niin suuri, ettei ilmiötä voi olla huomaamatta.Kaikkialla Vladivostokin keskustassa näkee pitkissä untuvatakeissaan kulkevia korealaisia, usein kahdestaan tai pieninä porukoina. Iltaisin heitä istuu ravintoloissa ja baareissa.Paikallisten mukaan juuri eteläkorealaiset turistit muuttivat Vladivostokia.He ovat yleensä pariskuntia, kaveriporukoita tai perheitä, joten he suosivat pienempiä ravintoloita ja baareja, eivät kiinalaisryhmille varattuja isoja saleja. Tämä kysyntä on luonut tarjontaa, joka puolestaan lisää Vladivostokin houkuttelevuutta myös venäläisten parissa.Vladivostok on ikään kuin havahtunut sijaintiinsa. Sehän on monin tavoin kadehdittava, maailman suurimpien talouksien joukkoon kuuluvat Kiina, Japani ja Etelä-Korea ovat aivan vieressä.Vielä muutama vuosi sitten sitä ei tosin olisi arvannut Vladivostokin lentokentällä lähtevien ja saapuvien lentojen listalta. Sen verran vähän lentoja naapurimaihin oli. Nyt tilanne on aivan toinen.Niinpä Vladivostokista on nykyisin enemmän lentoja Etelä-Korean pääkaupunkiin Souliin kuin Moskovaan. Ja melkein yhtä hyvät baarit kuin Soulissa ja Moskovassa.