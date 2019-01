Ulkomaat

Suuri räjähdys Damaskoksessa, useiden pelätään kuolleen

Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa on tapahtunut valtava räjähdys, kertoo uutistoimisto AFP.



Sotilastiedustelun toimiston lähistöllä, kaupungin eteläosassa tapahtuneessa räjähdyksessä on kuollut ja haavoittunut useita ihmisiä, tarkkailujärjestö The Syrian Observatory for Human Rights kertoi AFP:lle.



Valtiollisen television mukaan kyse saattaa olla terrori-iskusta. Televisio ei kertonut tapahtuneesta toistaiseksi tarkempia yksityiskohtia.