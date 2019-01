Ulkomaat

Ruotsin uusi hallitus julistautui feministiseksi – Suomi mainittiin liittolaisista ainoana nimeltä

Tukholma

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ministerivalinnoissa

Keskustan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy